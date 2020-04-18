В субботу, 18 апреля, в Иерусалиме проходит церемония схождения благодатного огня — вынос зажженных свечей из Гроба Господнего (кувуклии) из Иерусалимского Храма Воскресения.

Об этом сообщают #Буквы.

В этом году из-за коронавируса церемония проходит без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

В Храме Гроба Господня присутствуют только три священника армянской апостольской церкви; Патриарх, епископ и монах из греко-православной церкви; представители коптской и сиро-яковитской церквей.

К церемонии не допустили представителей израильских арабов-христиан – обычно они входили в зал толпой, с шумом и криками, одних подростков на плечах вносили другие – чтобы забрать огонь и разнести его по другим церквям. Среди них бытует предание: если в Храме нет местных арабов, огонь не сойдет.

Также в Храме во время церемонии присутствуют несколько полицейских и два телеоператора, ведущих прямую трансляцию.

Передача благодатного огня представителям других стран и церквей ранее осуществлялась в Храме. Но в этом году его отдадут посольствам, которые отвезут его в аэропорт, где их будут ждать специальные чартеры, чтобы развезти огонь по странам.