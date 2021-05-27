Біля берегів Шрі-Ланки спалахнула потужна пожежа на контейнеровозі MV X-Press Pearl, який прямував до Сінгапуру через Коломбо. Вогонь виник у контейнері з азотною кислотою і швидко поширився. Тепер влада побоюється нової нафтової катастрофи на пляжах.

Про це повідомляє китайська англомовна газета South China Morning Post.

Пожежа почалася 21 травня – судно, яке перевозило в контейнерах косметику і хімікати, включаючи 25 тонн азотної кислоти, стояло на якорі біля столиці Коломбо. Раптово один із контейнерів зайнявся.

Для боротьби з пожежею залучили ВПС Шрі-Ланки – військовий вертоліт використовував вогнегасний порошок. Однак це не допомогло і пожежа тільки продовжувала посилюватися.

У вівторок, 25 травня, коли вогонь уже майже загасили, на судні стався потужний вибух. В результаті інциденту постраждали двоє осіб, а в океан з контейнеровоза вилилося паливо.

Європейські пожежники й фахівці з порятунку, а також три індійських судна в четвер, 27 травня, приєдналися до боротьби, щоб локалізувати велику пожежу на контейнеровозі на тлі побоювань, що він може розбитися і викинути сотні тонн нафти.

“Вогонь охоплює судно по всій довжині. Корпус може бути нестабільним, тому ми не маємо можливості відбуксирувати судно від наших вод”, – сказала керівниця Управління з захисту морського середовища (MEPA) Дхаршані Лахандапура.

Вона також додала, що велика кількість нафти може потрапити в туристичний і рибальський регіон Негомбо, в 40 км на північ від столиці.

За словами чиновниці, у разі необхідності для очищення пляжу Негомбо будуть залучені військові.