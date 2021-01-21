Об этом сообщает АР.

Такие действия правительства рассматриваются как попытка возродить туристическую отрасль островного государства, которая сильно пострадала от пандемии, так как туризм составляет около 5 % экономики Шри-Ланки.

Для въезда в страну туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прибытия.

Также его нужно будет сделать в отеле перед заселением и спустя семь дней пребывания.

При этом, туристам будет разрешено путешествовать по 14 туристическим зонам, не входя в контакт с местным населением.