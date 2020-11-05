Об этом сообщается на сайте Байдена.
“Мы победим, но только, если защитим выборы. Джо Байден станет следующим президентом США, но вчера вечером президент (Дональд Трамп, – ред.) угрожал обратиться в суд, чтобы не допустить надлежащего подсчета голосов. Мы инициируем крупнейшее мероприятие в защиту выборов, которое когда-либо проводилось. Эта работа может растянуться на недели, и финансирование ее является как никогда важным”, – говорится в сообщении.
Среди опций пожертвований на сайте фонда предлагается переслать на борьбу с Трампом электронным платежом $15, $25, $50, $100, $250, $500, $1000 и остальную сумму по желанию.
Остаются неопределенными победители еще в 5 штатах – Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.
- Также сообщалось, что кампания президента Дональда Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане пока ей не будет предоставлен доступ для наблюдения за процессом.
- Накануне, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев. Подробнее читайте в материале #Букв.