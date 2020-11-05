Об этом сообщается на сайте Байдена.

“Мы победим, но только, если защитим выборы. Джо Байден станет следующим президентом США, но вчера вечером президент (Дональд Трамп, – ред.) угрожал обратиться в суд, чтобы не допустить надлежащего подсчета голосов. Мы инициируем крупнейшее мероприятие в защиту выборов, которое когда-либо проводилось. Эта работа может растянуться на недели, и финансирование ее является как никогда важным”, – говорится в сообщении.

Среди опций пожертвований на сайте фонда предлагается переслать на борьбу с Трампом электронным платежом $15, $25, $50, $100, $250, $500, $1000 и остальную сумму по желанию.