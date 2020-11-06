В настоящее время на сайте, доступном также на испанском языке, опубликовано только одно сообщение.
Обычно в США победитель выборов создает команду переходного периода, которая будет заниматься подготовкой передачи дел от действующего президента избранному. Штаб Байдена уже запустил информационный ресурс, на котором есть пока только стартовая страница.
Пока на сайте всего одно сообщение на английском и испанском языках.
“Кризисы, с которыми столкнулась страна, очень серьезные – от пандемии к экономическому спаду, от изменения климата до расовой несправедливости – и команда переходного периода будет продолжать полную подготовку, чтобы администрация Байдена – [кандидата в вице-президента от демократов Камалы] Харрис – смогла начать работу в первый же день”, – говорится в публикации.
В то же время в сообщении отмечается, что победителя выборов президента США еще не определили, поскольку подсчет голосов продолжается в ряде штатов.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.