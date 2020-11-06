Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена запустил сайт о переходном периоде в США - Build Back Better.

В настоящее время на сайте, доступном также на испанском языке, опубликовано только одно сообщение.

Обычно в США победитель выборов создает команду переходного периода, которая будет заниматься подготовкой передачи дел от действующего президента избранному. Штаб Байдена уже запустил информационный ресурс, на котором есть пока только стартовая страница.

Пока на сайте всего одно сообщение на английском и испанском языках.

“Кризисы, с которыми столкнулась страна, очень серьезные – от пандемии к экономическому спаду, от изменения климата до расовой несправедливости – и команда переходного периода будет продолжать полную подготовку, чтобы администрация Байдена – [кандидата в вице-президента от демократов Камалы] Харрис – смогла начать работу в первый же день”, – говорится в публикации.

В то же время в сообщении отмечается, что победителя выборов президента США еще не определили, поскольку подсчет голосов продолжается в ряде штатов.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.