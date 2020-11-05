Об этом сообщается в Twitter-аккаунте штаба Трампа.
“Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными, что у нас есть ресурсы для защиты результатов”, – говорится в сообщении.
К посту прикреплена ссылка на сайт, где можно сделать пожертвование. Там отмечается, что “демократы пытаются украсть выборы”.
Ранее оппонент Трампа от демократов Джо Байден объявил о создании фонда защиты выборов и предложил делать пожертвования.
- Также сообщалось, что кампания президента Дональда Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане пока ей не будет предоставлен доступ для наблюдения за процессом.
- Накануне, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев. Подробнее читайте в материале #Букв.