Штаб действующего президента США Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте штаба Трампа.

“Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными, что у нас есть ресурсы для защиты результатов”, – говорится в сообщении.

К посту прикреплена ссылка на сайт, где можно сделать пожертвование. Там отмечается, что “демократы пытаются украсть выборы”.

Ранее оппонент Трампа от демократов Джо Байден объявил о создании фонда защиты выборов и предложил делать пожертвования.