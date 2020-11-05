Избирательный штаб Дональда Трампа подозревает мошенничество на выборах президента в штате Невада. Команда политика обратится в суд по этому поводу.

Об этом сообщает издание Reuters.

По предварительным данным, кампания Трампа получила веские доказательства того, что в Неваде проголосовали тысячи людей, которые там больше не проживают.

Конкурент Трампа Джо Байден в Неваде лидирует с незначительным перевесом. У него 49,3% голосов, а в Трампа – 48,7%. Подсчет еще не завершен. Однако результаты в этом штате станут решающими.

К слову, штаб Трампа уже обратился в суд с требованием прекратить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании. Кроме того, в Висконсине Трамп потребовал пересчитать бюллетени.