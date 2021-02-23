Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к международному сообществу с призывом поделиться вакциной против COVID-19 с бедными странами.

Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Эти слова Штайнмайер произнес после виртуальной встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

Штайнмайер сказал, что в мире нарастает нетерпение: особенно в Африке и Азии миллионы людей ждут, когда вакцинация против коронавируса, наконец, начнется.

Для того чтобы вакцинация охватила не только в промышленно развитые страны, но и более бедные регионы, Штайнмайер призывает к поставке части вакцин, которые такие богатые страны, как Германия, получили по контрактам.

“Это вопрос гуманности и вопрос стандартов, по которым нас оценивают”, – сказал президент Германии. По его мнению, “справедливый доступ к вакцинам для бедных стран также в интересах Германии – даже если в обозримом будущем в Германии случится дефицит”.

Штайнмайер не сказал, сколько вакцины сможет отдать Германия. Это будет согласовано “на переговорах между правительствами”.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно попросил богатые страны пожертвовать от четырех до пяти процентов своих собственных вакцин более бедным странам.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал: “Если с вирусом не бороться повсеместно, он не будет побежден и глобально”.