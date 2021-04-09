В штате Нью-Йорк приняли решение выделить финансовую помощь для 290 тысяч человек без определенного иммиграционного статуса, потерявших работу вследствие пандемии коронавируса. Они получат единовременные денежные выплаты в размере до 15 тысяч долларов.

Об этом сказано на сайте правительства штата.

Финансовую помощь для безработных нелегальных мигрантов будут выплачивать из многомиллиардного фонда помощи. На его создании настояли демократы. Предусмотрены самые крупные выплаты такого рода на территории США.

Средства получат только те, кто работал ранее. Всего штат выделил на это 2,1 миллиарда долларов. Выплаты поступят из бюджета на 2022 год.

Согласно подсчетам Института фискальной политики, некоммерческой организации, более 90 тысяч мигрантов получат пособия в сумме до 15,6 тысячи долларов, и еще около 200 тысяч человек получат более 3 тысяч долларов.

В 2020 году власти Калифорнии выделили 75 миллионов долларов на выплату аналогичных пособий в размере 500 долларов нелегальным мигрантам.

Демократы в Конгрессе поддержали такую инициативу, заявив, что именно так выглядит экономическая справедливость. В то же время республиканцы выступили категорически против, заявив: “демократы ставят других граждан выше прав американских граждан”.

“Хоть убей, я никогда не пойму, почему демократы ставят права граждан других стран выше прав американских граждан, которые их избрали, и почему налогоплательщики продолжают голосовать за после их постоянных злоупотреблений”, – сказала республиканка Николь Маллиотакис.

Губернатор штата Эндрю Куомо считает, что создание фонда может грозить потенциальным “мошенничеством”.