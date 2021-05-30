Відповідна резолюція була ухвалена палатою 26 травня 2021 року.

“Кожного листопада люди в усьому світі відзначають трагічну річницю Голодомору, вчиненого Йосипом Сталіним у 1932-33 рр., у результаті якого загинули мільйони людей … Сталінський уряд хотів підірвати українську національну ідентичність і придушити будь-який опір … Починаючи з 1932 року, був створений штучний голод, коли радянські чиновники у жителів силою відбирали худобу, зерно і інше продовольство. Людей залишили голодувати, навіть коли Союз продовжував експортувати вирощене зерно в інші регіони … Крім того, українські інтелектуальні, культурні та релігійні лідери зазнали репресій, аж до смертних вироків”, – йдеться в документі.

Точна цифра жертв Голодомору досі не відома: вважається, що це від 3,5 до 10 мільйонів українців.

“Голодомор був визнаний Сенатом США і Комісією США з українського голодомору актом геноциду. Також Голодомор, як геноцид, визнали законодавчі органи Австралії, Канади, Мексики, Польщі та багатьох інших країн”, – наголошується в резолюції.

Підтримали резолюцію 142 парламентарі штату.

Нагадаємо, що у 2018 році Сенат США одноголосним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, за якою Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Тоді ж Палата представників США одноголосно ухвалила резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українців.