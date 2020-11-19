Избирательная комиссия штата Висконсин после долгих дискуссий согласилась выдать приказ о пересчете голосов в округах Милуоки и Дейн. Этого требовал штаб действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает АР.

Штаб Дональда Трампа заплатил 3 млн долларов для пересчета голосов. Ожидалось, что решение о пересчете будет скорее формальным. Однако члены избирательной комиссии в течение шести часов решали, удовлетворять ли требование республиканца.

Пересчет голосов в округах Милуоки и Дейн должен быть завершенным до 1 декабря.

По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл в Висконсине с отрывом в 20 608 голосов.

В округе Милуоки демократ набрал 317 270 голосов, а Трамп – 134 357. В округе Дейн Байден набрал 260 185 голосов, а Трамп – 78 800.

В 2016 году Трамп выиграл в Висконсине с отрывом от ближайшего конкурента в 23 тысяч голосов. Тогда у республиканца не было претензий относительно честного подсчета голосов.