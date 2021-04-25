Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє газета Верховної Ради “Голос України”.
“За це буде відповідати тільки адміністрація готелю і ресторану, Тищенко може тільки як людина відповідати за це дійство”, – заявив Рубан.
За його словами, на заклад оформили мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. При цьому, в наступний раз сума зросте до 170 тисяч гривень.
“Тищенко “молодець”, для своєї дружини влаштував свято, але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України. У понеділок був складений протокол на 34 тис. грн, і підготовлені документи до кримінального провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм – ред.). Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану”, – розповів Рубан.
Він зазначив, що після інциденту були проведені рейди майже по всіх готелях і ресторанах при них.
“Щодня перевірялося по 20-25 закладів, складалося від 2 до 3 протоколів”, – додав Рубан.
- 22 квітня на засідання партії “Слуга народу” обговорили скандал з Миколою Тищенком, який влаштував гучне святкування дня народження своєї дружини. Було прийнято рішення, що Тищенко пояснить цю ситуацію на засіданні політради “Слуги народу”.
- Як сповіщалося, 19 квітня з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. 18 квітня був день народження дружини Тищенка — Алли Барановської.
- Сам Тищенко заявив, що святкування відбувалося в номерах готелю, а не ресторані, і юридично це не заборонено. А Барановська заявила, що 99% гостів мали антитіла до коронавірусу.