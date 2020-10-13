В Верховную Раду планируют внести законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение установленных норм карантина в соответствии с региональным зонированием.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире “Громадського радіо”.

Радуцкий пояснил, что штрафовать будут на сумму от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

“Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна”, – пояснил нардеп.

Также он отметил, что на субботнем совещании у Президента подготовили специальный законопроект, который уже прошел согласование в комитете.