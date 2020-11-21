Правоохранители будут штрафовать граждан за отсутствие защитных масок в том случае, если нарушители не отреагируют на замечания.

Соответствующие разъяснения дали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В НПУ напомнили, что с сегодняшнего дня в Украине могут штрафовать за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен.

Внесенные в законодательство изменения дают право полицейским на месте выносить решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники полиции в составе мобильных групп, которые осуществляют проверку соблюдения карантина, “в первую очередь нацелены на проведение профилактической работы среди граждан”.

Так, правоохранители “объясняют новые требования законодательства” по поводу масок и “подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования”.

В пресс-службе уточнили, что правоохранители также “раздают гражданам защитные маски, кто их не имеет”.

“Такие проверки проводятся в общественных зданиях и общественном транспорте. Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и будут отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции… будут привлекать таких правонарушителей к ответственности”, – отмечается в сообщении.