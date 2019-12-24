Об этом он рассказал в интервью порталу “Лига.NET”.
По его словам, пока трудно сказать, что делать с такими зарплатами.
“Штрафами ничего не добьешься, они и сейчас есть, а результата не видно. Здесь могут быть краткосрочные идеи, например более качественная аналитика и проверки, но “человечные”. В долгосрочном периоде опять же, это [“белые зарплаты”] должно быть просто выгодно. Но для этого у нас должна состояться пенсионная реформа, должно хорошо работать социальное страхование, рынки капитала”, – рассказал Милованов.
- Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” не тратит денежные средства на выплату зарплат, так как в данной политсиле официально не трудоустроен ни один человек.
- 15 ноября Анна Скороход сообщила, что во фракции “Слуги народа” выдают зарплаты в конвертах.
- Она также рассказала, что нардепы от “СН” получали зарплату в конвертах в размере от 5 до 15 тысяч долларов.