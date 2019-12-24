Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в нынешнее время штрафы не помогают решить проблему зарплат в конвертах.

Об этом он рассказал в интервью порталу “Лига.NET”.

По его словам, пока трудно сказать, что делать с такими зарплатами.

“Штрафами ничего не добьешься, они и сейчас есть, а результата не видно. Здесь могут быть краткосрочные идеи, например более качественная аналитика и проверки, но “человечные”. В долгосрочном периоде опять же, это [“белые зарплаты”] должно быть просто выгодно. Но для этого у нас должна состояться пенсионная реформа, должно хорошо работать социальное страхование, рынки капитала”, – рассказал Милованов.