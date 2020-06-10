Искусственный интеллект от Microsoft, который обрабатывает новости на сайте MSN, перепутал двух певиц смешанной расы.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, новость о том, что участница группы Little Mix Джейд Ферволл рассказала об опыте столкновения с расизмом в школе, ИИ проиллюстрировал фотографией другой участницы группы – Ли-Энн Пиннок.

Ферволл это разозлило и в своем Instagram-аккаунте она написала:

“MSN, если вы хотите копировать и публиковать у себя статьи из других источников, то вам стоит сначала убедиться, что вы берёте фото правильного участника группы смешанной расы. Это дерьмо происходит со мной и Ли-Энн Пиннок постоянно. Меня оскорбляет то, что вы не можете различить двух “цветных“ женщин в группе из четырёх человек. Старайтесь лучше!“

Отмечается, что Ферволл, скорее всего, не знала, что фото к новости на MSN поставил не человек, а нейросеть.

В Microsoft заявили, что как только узнали об этой проблеме, сразу же заменили неправильное фото.