Всего в причастности к событиям в Капитолии подозревают около 80 человек. Это были совершенно разные люди, которые собрались со всех уголков США с единственной целью — сохранить Дональда Трампа у власти — поскольку (как они верили) победу президента на выборах украли.

Помешать утверждению победы его оппонента, Джо Байдена, протестующие не смогли. Теперь многие из них арестованы или в розыске.

На одном из вирусных фото с событий 6 января был изображен мужчина, сидящий в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Этого человека довольно быстро идентифицировали в Сети. Это 60-летний Ричард “Биго” Барнетт. Общаясь с журналистами он рассказал, что попав в кабинет Пелоси “написал ей неприятную записку, поставил ноги на ее стол и почесал яйца”, и похвастался похищенным оттуда конвертом.

Он из Арканзаса, входит в местную группу сторонников оружия. 8 января его задержали в его родном штате и взяли под стражу.

Среди участников штурма были и политики, в частности, 34-летний Деррик Эванс — недавно избранный член Палаты делегатов Западной Вирджинии (от Республиканской партии). Он вступил в должность в прошлом месяце.

Действия Эванса спровоцировали призывы к его отставке. Согласно сообщениям СМИ, он не намерен отказываться от своей должности на государственной службе, поскольку “не сделал ничего дурного”, “не участвовал ни в насилии, ни в беспорядках, ни в разрушении собственности”. 8 января Эвансу предъявили обвинения во вторжении на запретную территорию.

В тот день в штурме Капитолия участвовал соло-гитарист и основатель американской хэви-метал группы Iced Earth — 52-летний Джон Шаффер.

Шаффер из Индианы. До событий в Конгрессе, в ноябре, Шаффер участвовал в протестах против итогов выборов президента. К тому же он распространял конспирологические теории о коронавирусе, называя его “кампанией психологической войны против людей”. Сейчас его разыскивают.

Еще один герой популярного фото этого дня — мужчина, несущий кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Это Адам Кристиан Джонсон, житель штата Флорида. Его арестовали в родном штате в пятницу вечером, пока он удерживается под стражей на основании федерального ордера и ожидает суда.

Мужчина активно вел соцсети. В частности, на уже удаленной странице в Facebook были посты, в которых Джонсон рассказывал о том, что принимает участие в протестах, критиковал движение Black Lives Matter и правоохранителей.

Среди тех, чьи фото как разыскиваемых опубликовала полиция Вашингтона, был парень с бородой и усами, несущий флаг, на голове которого — кепка с лозунгом Трампа.

Его имя пока остается неизвестным, но бейдж, который он оставил на своей шее, помог идентифицировать его как сотрудника компании Navistar Direct Marketing в штате Мэриленд.

Компания объявила, что уволила этого сотрудника за участие в событиях 6 января, и сотрудничает с правоохранителями.

Во время событий в Капитолии была смертельно ранена женщина. Кадры с места происшествия демонстрировали, как протестующая пыталась попасть в лобби спикера через сломанные двери. Был слышен один громкий хлопок, женщина упала на пол. В полиции сообщили, что смертельный выстрел сделал сотрудник правоохранительных органов. Вследствие полученного ранения она скончалась.

Slow motion of Capitol shooting where woman was killed. She was climbing up a broken door at the Speaker's Lobby prior to being shot. pic.twitter.com/9sVM2ShY4N

Это Эшли Бэббит — уроженка Сан-Диего, Калифорния, ветеран (служила в Афганистане и Ираке в составе ВВС, а затем в составе Национальной гвардии США — в Кувейте и Катаре).

Она была сторонницей Дональда Трампа и идентифицировала себя как члена сообщества тех, кто верит в теорию заговора QAnon.

Также в среду в Капитолии присутствовал Тим Гионет, который более 25 минут вел трансляцию из здания.

users on Tim Gionet's, aka Baked Alaska, live stream on DLive are calling to give lawmakers the "rope" and to "hang all the congressmen" on DLive while he's streaming inside the Capitol building. pic.twitter.com/fq9t7KAlfA

— hannah gais (@hannahgais) January 6, 2021