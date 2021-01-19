6 января, в день штурма здания Капитолия, правоохранители задержали более полусотни человек. Теперь, когда сторонники Дональда Трампа, принимавшие в этом участие, разъехались по домам, розыск и задержание причастных продолжаются.

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Всего в причастности к событиям в Капитолии подозревают около 80 человек. Это были совершенно разные люди, которые собрались со всех уголков США с единственной целью — сохранить Дональда Трампа у власти — поскольку (как они верили) победу президента на выборах украли.

Помешать утверждению победы его оппонента, Джо Байдена, протестующие не смогли. Теперь многие из них арестованы или в розыске.

Во время зачистки Капитолия правоохранители задержали более полусотни человек, половину из них — непосредственно в помещениях Конгресса. Еще несколько десятков узнали по многочисленным фото и видео с места, разыскали и арестовали. Особое внимание СМИ и общественность уделили тем из этих лиц, которые были адептами теории заговора QAnon и представителями Proud Boys – шовинистической организации, имеющей связи с белым национализмом, однако ими этот круг не ограничивается. Джейк Анжели Одной из самых известных фигур на видео и фотографиях хаоса на Капитолийском холме был мужчина с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами. Это Джейк Анжели, известный как “шаман QAnon”. Как сообщалось, страница Джейка Анжели в Facebook (на данный момент она удалена) была заполнена сообщениями о конспирологических теориях QAnon, сторонники которой верят в существование заговора педофилов-сатанистов, проникших в высшие эшелоны американского правительства и противостоящих президенту Дональду Трампу. В последние месяцы Анжели регулярно посещал протесты сторонников Трампа. Мужчину задержали в его родной Аризоне и взяли под стражу 9 января. Ник Окс Среди мятежников, заполнивших здание, был также Ник Окс (справа на фото), основатель организации Proud Boys Hawaii. В соцсетях он распространял селфи из Капитолия, в частности, с сигаретой во рту. В прошлом году Окс провел безуспешную кампанию в законодательном собрании штата Гавайи, заручившись поддержкой доверенного лица Трампа Роджера Стоуна.

Ричард Барнетт

На одном из вирусных фото с событий 6 января был изображен мужчина, сидящий в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Этого человека довольно быстро идентифицировали в Сети. Это 60-летний Ричард “Биго” Барнетт. Общаясь с журналистами он рассказал, что попав в кабинет Пелоси “написал ей неприятную записку, поставил ноги на ее стол и почесал яйца”, и похвастался похищенным оттуда конвертом.

Он из Арканзаса, входит в местную группу сторонников оружия. 8 января его задержали в его родном штате и взяли под стражу.

Деррик Эванс

Среди участников штурма были и политики, в частности, 34-летний Деррик Эванс — недавно избранный член Палаты делегатов Западной Вирджинии (от Республиканской партии). Он вступил в должность в прошлом месяце.

Действия Эванса спровоцировали призывы к его отставке. Согласно сообщениям СМИ, он не намерен отказываться от своей должности на государственной службе, поскольку “не сделал ничего дурного”, “не участвовал ни в насилии, ни в беспорядках, ни в разрушении собственности”. 8 января Эвансу предъявили обвинения во вторжении на запретную территорию.

Джон Шаффер

В тот день в штурме Капитолия участвовал соло-гитарист и основатель американской хэви-метал группы Iced Earth — 52-летний Джон Шаффер.

Шаффер из Индианы. До событий в Конгрессе, в ноябре, Шаффер участвовал в протестах против итогов выборов президента. К тому же он распространял конспирологические теории о коронавирусе, называя его “кампанией психологической войны против людей”. Сейчас его разыскивают.

Адам Кристиан Джонсон

Еще один герой популярного фото этого дня — мужчина, несущий кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Это Адам Кристиан Джонсон, житель штата Флорида. Его арестовали в родном штате в пятницу вечером, пока он удерживается под стражей на основании федерального ордера и ожидает суда.

Мужчина активно вел соцсети. В частности, на уже удаленной странице в Facebook были посты, в которых Джонсон рассказывал о том, что принимает участие в протестах, критиковал движение Black Lives Matter и правоохранителей.

Сотрудник компании Navistar Direct Marketing

Среди тех, чьи фото как разыскиваемых опубликовала полиция Вашингтона, был парень с бородой и усами, несущий флаг, на голове которого — кепка с лозунгом Трампа.

Его имя пока остается неизвестным, но бейдж, который он оставил на своей шее, помог идентифицировать его как сотрудника компании Navistar Direct Marketing в штате Мэриленд.

Компания объявила, что уволила этого сотрудника за участие в событиях 6 января, и сотрудничает с правоохранителями.

Эшли Бэббит

Во время событий в Капитолии была смертельно ранена женщина. Кадры с места происшествия демонстрировали, как протестующая пыталась попасть в лобби спикера через сломанные двери. Был слышен один громкий хлопок, женщина упала на пол. В полиции сообщили, что смертельный выстрел сделал сотрудник правоохранительных органов. Вследствие полученного ранения она скончалась.

Slow motion of Capitol shooting where woman was killed. She was climbing up a broken door at the Speaker's Lobby prior to being shot. pic.twitter.com/9sVM2ShY4N — 🇸🇪 Love Loving 🇸🇪 (@BigDumbSwede) January 6, 2021

Это Эшли Бэббит — уроженка Сан-Диего, Калифорния, ветеран (служила в Афганистане и Ираке в составе ВВС, а затем в составе Национальной гвардии США — в Кувейте и Катаре).

Она была сторонницей Дональда Трампа и идентифицировала себя как члена сообщества тех, кто верит в теорию заговора QAnon.

Том Гионет

Также в среду в Капитолии присутствовал Тим Гионет, который более 25 минут вел трансляцию из здания.

users on Tim Gionet's, aka Baked Alaska, live stream on DLive are calling to give lawmakers the "rope" and to "hang all the congressmen" on DLive while he's streaming inside the Capitol building. pic.twitter.com/fq9t7KAlfA — hannah gais (@hannahgais) January 6, 2021

33-летний Гионет — известный под псевдонимом “Запеченная Аляска” ультраправый активист, неонацист, который продвигает антиеврейские теории заговора (например, о геноциде белых и еврейском контроле над СМИ). До недавнего времени он был комментатором BuzzFeed, поддерживал либертарианские политические взгляды и выступал в поддержку Black Lives Matter.

Зандра Сиккиллер-Крамер

Активная сторонница Дональда Трампа и пользователь соцсетей. В последние перед штурмом Капитолия дни ее соцсети были полны репостов сообщений президента и правых СМИ с ложной информацией о выборах и призывов отстоять победу Трампа на протестах. Были и сообщения, связанные с QAnon, пишет BuzzFeed.

По информации издания, профиль на LinkedIn, который, вероятно, принадлежит Сиккиллер-Крамер, свидетельствует о том, что она является специалистом по инвазивным сердечно-сосудистым заболеваниям больницы MedStar Georgetown University.

Дэвид Фитцжеральд

Он — татуировщик из Иллинойса и заядлый поклонник Трампа, убежден, что выборы не были честными.

Фицджеральд был арестован за нарушение комендантского часа и незаконный въезд. Он задокументировал в соцсетях, в какой одежде посетит протест и даже свое путешествие в Вашингтон на машине. Свой арест он также заснял на видео. Мужчина уверяет, что не нарушал правопорядок и только участвовал в мирных собраниях.

Дуглас Свит

Это сторонник Конфедерации из Вирджинии. Был арестован за проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также за незаконное проникновение на закрытую территорию. Он, как и многие другие, отказался следовать приказу полиции и выйти из здания добровольно. Также Дуглас был среди протестующих, которые нападали на полицейских в тот день.

Как рассказала журналистам его дочь Робин, Дуглас является активным членом про-конфедеративных и антиправительственных групп, включая Hiwaymen, Three Percenters и Dixie Defenders.

Дочь Свита утверждает, что он — адепт QAnon и посещал митинги сторонников превосходства белой расы.

Синди Фитчетт

Эта женщина была на митинге вместе с Дугласом Свитом и арестована по тем же обвинениям. Она преданная поклонница Трампа. Ее страницы в соцсетях полны репостов с безосновательными утверждениями Трампа о фальсификациях на выборах.

Как и многие другие участники митинга, она верит в конспирологические теории о демократах и распространяет их. В частности, ее посты в соцсетях свидетельствуют о ее вере в спланированный демократами переворот против Трампа, а также в том, что демократы создали коронавирус и организовали протесты против расизма.

Джошуа Прюитт

Прюитт — бодибилдер и бармен из округа Колумбия. Ему предъявлено обвинение в умышленном проникновении и пребывании на закрытой территории без законных полномочий.

В соцсетях Прюитт активно поддерживал Proud Boys и арестованного лидера организации Энрике Таррио. За несколько часов до событий в Капитолии он опубликован в соцсетях фото с винтовкой.

Обновлено (11.01 17:00):

В понедельник, 11 января, стало известно, что ФБР задержало еще двох участников штрума.

Эрик Мюнчел

30-летнего Мюнчела задержали в Нэшвилле, штат Тенесси. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в закрытое здание, насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия.

Кроме того, у него во время ареста изъяли несколько единиц оружия. Правоохранители сообщили, что на имеющейся фотографии по всей видимости был Мюнчел. Он в руках нес пластиковые ограничители. На поясе у него была прикреплена кобура, а на груди камера для съемки происходящего.

Ларри Ренделл Брок

Был арестован в Техасе по тем же обвинениям, что и Мюнчел. Его опознали свидетели событий в Капитолии и его супруга.

На кадрах, которые есть в распоряжении правоохранителей, мужчина нес такие же пластиковые фиксаторы. Они используются правоохранительными органами для задержания людей. О задержанном известно, что он бывший пилот ВВС.

Обновлено (15.01 20:15)

Аарон Мостофски

Мужчину, которого несколько новостных агентств идентифицировали как сына судьи Верховного суда Нью-Йорка Шломо Мостофски, арестовали после того, как в статье New York Post были опубликованы его фотографии в Капитолии США. Мужчина был одет с меховой костюм.

Аарону Мостофски предъявили обвинения в краже государственной собственности, незаконном вторжении в здание, умышленном препятствовании государственной деятельности и хулиганстве. Мужчину освободили под залог в 100 000 долларов.

Луи Каприотти

45-летнему Каприотти из Иллинойса также во вторник было предъявлено обвинение в том, что он оставил голосовое сообщение с угрозами члену Конгресса.

Лонни Коффман

Во вторник также предстали перед федеральными судами еще несколько других подозреваемых, в том числе Лонни Коффман, которого судья постановил задержать после того, как полиция обнаружила в его машине взрывчатые вещества и оружие, а также рукописные записи, в которых упоминалось имя члена Конгресса.

Кевин та Хантер Зеефрид

В четверг, 14 января, в штате Делавэр арестовали мужчину, которого видели во время беспорядков в Капитолии США. Он махал флагом Конфедерации.

Согласно судебным документам, отец и сын Зеефриды идентифицированы после того, как коллега по работе Хантера Зеефрида сообщил ФБР, что тот “похвастался тем, что находился в Капитолии вместе со своим отцом 6 января 2021 года”. На видеокадрах с Капитолия США видно, как Хантер пробирается через разбитое окно в Капитолии, а позже делает селфи внутри здания.

Обновлено (18.01 18:45):

Райли Джун Уильямс

22-летняя Райли Джун Уильямс родом из Пенсильвании. Ее бывший парень сообщил ФБР, что девушка, вероятно, украла из кабинета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ее ноутбук с целью перепродажи российским спецслужбам.

Девушка сбежала, ее родственники не знают, где она в настоящее время находится, а ее аккаунты в социальных сетях в настоящее время удалены.

На кадрах из Капитолия можно увидеть, как Уильямс координировала действия протестующих, зазывая их к кабинету Пелоси.

Уильямс пока не обвиняется в краже. Ей предъявлено обвинение только в насильственном проникновении или нарушении общественного порядка, а также в пребывании на закрытой территории без законных оснований. С такими же обвинениями сталкивались многие митингующие, которые принимали участие в штурме.

Обновлено (17:00 19 января):

Уильямс была задержана в понедельник, 18 января. Ее арестовали.

Обновлено (22:20 19 января):

Томас Колдуэлл

66-летний Томас Эдвард Колдуэлл из округа Кларк, штат Вирджиния, является членом Oath Keepers, американской крайне правой антиправительственной боевой организации.

В письменных показаниях анонимного свидетеля, данных под присягой, указано, что он помог организовать группу из 8-10 человек для нападения на Капитолий.

19 января его арестовали по 4 федеральным обвинениям. Среди них — штурм Капитолия в сговоре с другими лицами. Он — первый фигурант дел, связанных с событиями 6 января, в обвинениях которому идет речь о сговоре с другими лицами.

Джессика Уоткинс

38-летняя Джессика Уоткинс — ветеран армии США и основатель организации Ohio State Regular Militia. Нескольких членов этой организации также задержали за участие в штурме. Ее задержали в воскресенье.

Некоторые СМИ сообщают, что она также является членом Oath Keepers, платящим взносы. Также информируют, что она поддерживала близкие отношения с Томасом Колдуэллом.

Ей предъявили обвинения в пребывани без законных оснований на территории с ограниченным доступом, насильственном проникновении и препятствовании работе Конресса.

Новость будет дополняться с появлением новой информации об участниках штурма Капитолия…