#Буквы отслеживают эту историю.

Всего в причастности к событиям в Капитолии подозревают около 80 человек. Это были совершенно разные люди, которые собрались со всех уголков США с единственной целью — сохранить Дональда Трампа у власти — поскольку (как они верили) победу президента на выборах  украли.

Помешать утверждению победы его оппонента, Джо Байдена, протестующие не смогли. Теперь многие из них арестованы или в розыске.

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Штурм Капитолия сторонниками Трампа: итоги

Во время зачистки Капитолия правоохранители задержали более полусотни человек, половину из них — непосредственно в помещениях Конгресса. Еще несколько десятков узнали по многочисленным фото и видео с места, разыскали и арестовали.

Особое внимание СМИ и общественность уделили тем из этих лиц, которые были адептами теории заговора QAnon и представителями Proud Boys – шовинистической организации, имеющей связи с белым национализмом, однако ими этот круг не ограничивается.

Джейк Анжели

Одной из самых известных фигур на видео и фотографиях хаоса на Капитолийском холме был мужчина с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами. Это Джейк Анжели, известный как “шаман QAnon”.

Как сообщалось, страница Джейка Анжели в Facebook (на данный момент она удалена) была заполнена сообщениями о конспирологических теориях QAnon, сторонники которой верят в существование заговора педофилов-сатанистов, проникших в высшие эшелоны американского правительства и противостоящих президенту Дональду Трампу. В последние месяцы Анжели  регулярно посещал протесты сторонников Трампа. Мужчину задержали в его родной Аризоне и взяли под стражу 9 января.

Ник Окс

Среди мятежников, заполнивших здание, был также Ник Окс (справа на фото), основатель организации Proud Boys Hawaii. В соцсетях он распространял селфи из Капитолия, в частности, с сигаретой во рту.

В прошлом году Окс провел безуспешную кампанию в законодательном собрании штата Гавайи, заручившись поддержкой доверенного лица Трампа Роджера Стоуна.

Ричард Барнетт

На одном из вирусных фото с событий 6 января был изображен мужчина, сидящий в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Этого человека довольно быстро идентифицировали в Сети. Это 60-летний Ричард “Биго” Барнетт. Общаясь с журналистами он рассказал, что попав в кабинет Пелоси “написал ей неприятную записку, поставил ноги на ее стол и почесал яйца”, и похвастался похищенным оттуда конвертом.

Он из Арканзаса, входит в местную группу сторонников оружия. 8 января его задержали в его родном штате и взяли под стражу.

Деррик Эванс

Среди участников штурма были и политики, в частности, 34-летний Деррик Эванс — недавно избранный член Палаты делегатов Западной Вирджинии (от Республиканской партии). Он вступил в должность в прошлом месяце.

Действия Эванса спровоцировали призывы к его отставке. Согласно сообщениям СМИ, он не намерен отказываться от своей должности на государственной службе, поскольку “не сделал ничего дурного”, “не участвовал ни в насилии, ни в беспорядках, ни в разрушении собственности”. 8 января Эвансу предъявили обвинения во вторжении на запретную территорию.

Джон Шаффер

В тот день в штурме Капитолия участвовал соло-гитарист и основатель американской хэви-метал группы Iced Earth — 52-летний Джон Шаффер.

Шаффер из Индианы. До событий  в Конгрессе, в ноябре, Шаффер участвовал в протестах против итогов выборов президента. К тому же он распространял конспирологические теории о коронавирусе, называя его “кампанией психологической войны против людей”. Сейчас его разыскивают.

Адам Кристиан Джонсон

Еще один герой популярного фото этого дня — мужчина, несущий кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Это Адам Кристиан Джонсон, житель штата Флорида. Его арестовали в родном штате в пятницу вечером, пока он удерживается под стражей на основании федерального ордера и ожидает суда.

Мужчина активно вел соцсети. В частности, на уже удаленной странице в Facebook были посты, в которых Джонсон рассказывал о том, что принимает участие в протестах, критиковал движение Black Lives Matter и правоохранителей.

Сотрудник компании Navistar Direct Marketing

Среди тех, чьи фото как разыскиваемых опубликовала полиция Вашингтона, был парень с бородой и усами, несущий флаг, на голове которого — кепка с лозунгом Трампа.

Его имя пока остается неизвестным, но бейдж, который он оставил на своей шее, помог идентифицировать его как сотрудника компании Navistar Direct Marketing в штате Мэриленд.

Компания объявила, что уволила этого сотрудника за участие в событиях 6 января, и сотрудничает с правоохранителями.

Эшли Бэббит

Во время событий в Капитолии была смертельно ранена женщина. Кадры с места происшествия демонстрировали, как протестующая пыталась попасть в лобби спикера через сломанные двери. Был слышен один громкий хлопок, женщина упала на пол. В полиции сообщили, что смертельный выстрел сделал сотрудник правоохранительных органов. Вследствие полученного ранения она скончалась.

Это Эшли Бэббит — уроженка Сан-Диего, Калифорния, ветеран  (служила в Афганистане и Ираке в составе ВВС, а затем в составе Национальной гвардии США — в Кувейте и Катаре).

Она была сторонницей Дональда Трампа и идентифицировала себя как члена сообщества тех, кто верит в теорию заговора QAnon.

Том Гионет

Также в среду в Капитолии присутствовал Тим Гионет, который более 25 минут вел трансляцию из здания.

33-летний Гионет — известный под псевдонимом “Запеченная Аляска” ультраправый активист, неонацист, который продвигает антиеврейские теории заговора (например, о геноциде белых и еврейском контроле над СМИ). До недавнего времени он был комментатором BuzzFeed, поддерживал либертарианские политические взгляды и выступал в поддержку Black Lives Matter.

Зандра Сиккиллер-Крамер

Активная сторонница Дональда Трампа и пользователь соцсетей. В последние перед штурмом Капитолия дни ее соцсети были полны репостов сообщений президента и правых СМИ с ложной информацией о выборах и призывов отстоять победу Трампа на протестах. Были и сообщения, связанные с QAnon, пишет BuzzFeed.

По информации издания, профиль на LinkedIn, который, вероятно, принадлежит Сиккиллер-Крамер, свидетельствует о том, что она является специалистом по инвазивным сердечно-сосудистым заболеваниям больницы MedStar Georgetown University.

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Дэвид Фитцжеральд

Он — татуировщик из Иллинойса и заядлый поклонник Трампа, убежден, что выборы не были честными.

Фицджеральд был арестован за нарушение комендантского часа и незаконный въезд. Он задокументировал в соцсетях, в какой одежде посетит протест и даже свое путешествие в Вашингтон на машине. Свой арест он также заснял на видео. Мужчина уверяет, что не нарушал правопорядок и только участвовал в мирных собраниях.

Дуглас Свит

Это сторонник Конфедерации из Вирджинии. Был арестован за проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также за незаконное проникновение на закрытую территорию. Он, как и многие другие, отказался следовать приказу полиции и выйти из здания добровольно. Также Дуглас был среди протестующих, которые нападали на полицейских в тот день.

Как рассказала журналистам его дочь Робин, Дуглас является активным членом про-конфедеративных и антиправительственных групп, включая Hiwaymen, Three Percenters и Dixie Defenders.

Дочь Свита утверждает, что он — адепт QAnon и посещал митинги сторонников превосходства белой расы.

Синди Фитчетт

Эта женщина была на митинге вместе с Дугласом Свитом и арестована по тем же обвинениям. Она преданная поклонница Трампа. Ее страницы в соцсетях полны репостов с безосновательными утверждениями Трампа о фальсификациях на выборах.

Как и многие другие участники митинга, она верит в конспирологические теории о демократах и распространяет их. В частности, ее посты в соцсетях свидетельствуют о ее вере в спланированный демократами переворот против Трампа, а также в том, что демократы создали коронавирус и организовали протесты против расизма.

Джошуа Прюитт

Прюитт — бодибилдер и бармен из округа Колумбия. Ему предъявлено обвинение в умышленном проникновении и пребывании на закрытой территории без законных полномочий.

В соцсетях Прюитт активно поддерживал Proud Boys и арестованного лидера организации Энрике Таррио. За несколько часов до событий в Капитолии он опубликован в соцсетях фото с винтовкой.

Обновлено (11.01 17:00):

В понедельник, 11 января, стало известно, что ФБР задержало еще двох участников штрума. 

Эрик Мюнчел

30-летнего Мюнчела задержали в Нэшвилле, штат Тенесси. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в закрытое здание, насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия.

Кроме того, у него во время ареста изъяли несколько единиц оружия. Правоохранители сообщили, что на имеющейся фотографии по всей видимости был Мюнчел. Он в руках нес пластиковые ограничители. На поясе у него была прикреплена кобура, а на груди камера для съемки происходящего.

Ларри Ренделл Брок

Был арестован в Техасе по тем же обвинениям, что и Мюнчел. Его опознали свидетели событий в Капитолии и его супруга.

На кадрах, которые есть в распоряжении правоохранителей, мужчина нес такие же пластиковые фиксаторы. Они используются правоохранительными органами для задержания людей. О задержанном известно, что он бывший пилот ВВС.

Обновлено (15.01 20:15)

Аарон Мостофски

Мужчину, которого несколько новостных агентств идентифицировали как сына судьи Верховного суда Нью-Йорка Шломо Мостофски, арестовали после того, как в статье New York Post были опубликованы его фотографии в Капитолии США. Мужчина был одет с меховой костюм.

Аарону Мостофски предъявили обвинения в краже государственной собственности, незаконном вторжении в здание, умышленном препятствовании государственной деятельности и хулиганстве. Мужчину освободили под залог в 100 000 долларов.

Луи Каприотти

45-летнему  Каприотти из Иллинойса  также во вторник было предъявлено обвинение в том, что он оставил голосовое сообщение с угрозами члену Конгресса.

Лонни Коффман

Во вторник также предстали перед федеральными судами еще несколько других подозреваемых, в том числе Лонни Коффман, которого судья постановил задержать после того, как полиция обнаружила в его машине взрывчатые вещества и оружие, а также рукописные записи, в которых упоминалось имя члена Конгресса.

Кевин та Хантер Зеефрид

В четверг, 14 января, в штате Делавэр арестовали мужчину, которого видели во время беспорядков в Капитолии США. Он махал флагом Конфедерации.

Согласно судебным документам, отец и сын  Зеефриды   идентифицированы после того, как коллега по работе Хантера  Зеефрида  сообщил ФБР, что тот “похвастался тем, что находился в Капитолии вместе со своим отцом 6 января 2021 года”. На видеокадрах с Капитолия США видно, как Хантер пробирается через разбитое окно в Капитолии, а позже делает селфи внутри здания.

Обновлено (18.01 18:45):

Райли Джун Уильямс

22-летняя Райли Джун Уильямс родом из Пенсильвании. Ее бывший парень сообщил ФБР, что девушка, вероятно, украла из кабинета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ее ноутбук с целью перепродажи российским спецслужбам. 

Девушка сбежала, ее родственники не знают, где она в настоящее время находится, а ее аккаунты в социальных сетях в настоящее время удалены.

На кадрах из Капитолия можно  увидеть, как Уильямс координировала действия протестующих, зазывая их к кабинету Пелоси.

Уильямс пока не обвиняется в краже. Ей предъявлено обвинение только в насильственном проникновении или нарушении  общественного порядка, а также в пребывании на закрытой территории без законных оснований. С такими же обвинениями  сталкивались многие митингующие, которые принимали участие в штурме.

Обновлено (17:00 19 января):

Уильямс была задержана в понедельник, 18 января. Ее арестовали. 

Обновлено (22:20 19 января):

Томас Колдуэлл

66-летний  Томас Эдвард Колдуэлл из округа Кларк, штат Вирджиния, является членом Oath Keepers, американской крайне правой антиправительственной боевой организации.

В письменных показаниях анонимного свидетеля, данных под присягой, указано, что он помог организовать группу из 8-10 человек для нападения на Капитолий.

19 января его арестовали по 4 федеральным обвинениям. Среди них — штурм Капитолия в сговоре с другими лицами. Он — первый фигурант дел, связанных с событиями 6 января, в обвинениях которому идет речь о сговоре с другими лицами.

Джессика Уоткинс

38-летняя Джессика Уоткинс — ветеран армии США и основатель организации Ohio State Regular Militia. Нескольких членов этой организации также задержали за участие в штурме. Ее задержали в воскресенье.

Некоторые СМИ сообщают, что она также является членом Oath Keepers, платящим взносы. Также информируют, что она поддерживала близкие отношения с Томасом Колдуэллом.

Ей предъявили обвинения в пребывани без законных оснований на территории с ограниченным доступом, насильственном проникновении и препятствовании работе Конресса.

Новость будет дополняться с появлением новой информации об участниках штурма Капитолия…