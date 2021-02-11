Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против пяти лиц, связанных с ультраправой группировкой Proud Boys. Их подозревают в причастности к штурму Капитолия в начале января.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Всех пятерых задержали утром 11 февраля. Это Уильям Крестман, Луи Энрике Колон, Кристофер Кюне (их взяли под стражу в Канзас-Сити, штат Миссури) и Кори и Фелисия Конольд (брат и сестра, арестованы в Аризоне).

ФБР сообщает, что эти лица держались вместе внутри Капитолия во время штурма. Все они имели отметку в виде оранжевой ленты на одежде, носили шлемы и перчатки, один из них носил палку, замаскированную под флаг. Некоторые из пятерки обвиняют в том, что они возглавляли толпу, продиравшуюся через кордон полиции.

Пятерка обвиняется в том, что действовала в сговоре. Однако вероятно, в организованную группу входили и другие лица, поэтому расследование продолжается.

Предполагается, что эти лица связаны с Proud Boys. В частности, есть ролики, свидетельствующие о том, что в Капитолий они маршировали в составе группы, возглавляемой представителями организации. Упоминания о Proud Boys можно найти и в их аккаунтах соцсетях.