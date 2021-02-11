Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Всех пятерых задержали утром 11 февраля. Это Уильям Крестман, Луи Энрике Колон, Кристофер Кюне (их взяли под стражу в Канзас-Сити, штат Миссури) и Кори и Фелисия Конольд (брат и сестра, арестованы в Аризоне).
ФБР сообщает, что эти лица держались вместе внутри Капитолия во время штурма. Все они имели отметку в виде оранжевой ленты на одежде, носили шлемы и перчатки, один из них носил палку, замаскированную под флаг. Некоторые из пятерки обвиняют в том, что они возглавляли толпу, продиравшуюся через кордон полиции.
Пятерка обвиняется в том, что действовала в сговоре. Однако вероятно, в организованную группу входили и другие лица, поэтому расследование продолжается.
Предполагается, что эти лица связаны с Proud Boys. В частности, есть ролики, свидетельствующие о том, что в Капитолий они маршировали в составе группы, возглавляемой представителями организации. Упоминания о Proud Boys можно найти и в их аккаунтах соцсетях.
- Ранее сообщалось, что после нападения на Капитолий 6 января ФБР начало тщательно следить за членами экстремистских группировок, таких как Oath Keepers (крайне правая антиправительственная организация), Three Percenters (правая военизированная группа) и Proud Boys (ультраправая американская организация исключительно для мужчин, широко характеризуется как неофашистская).
- 19 января власти США арестовали члена Oath Keepers, 66-летнего Томаса Эдварда Колдуэлла из округа Кларк, штат Вирджиния. Его подозревают в создании организованной группы для штурма Капитолия 6 января.
- 21 января организатор американской ультраправой группировки Proud Boys Джозеф Биггс был арестован во Флориде после того, как ФБР заявило, что члены группы могли быть причастны к организации штурма Капитолия 6 января.
- В США начали уголовные расследования в отношении более чем 170 человек, которые штурмовали Капитолий 6 января. #Буквы рассказывали, что известно о нападавших на Капитолий.
- ФБР разыскивает людей, заложивших взрывчатку вблизи Капитолия перед штурмом.