В результате вчерашних беспорядков в Вашингтоне и штурма Конгресса США радикально настроенными сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа погибли четыре человека.

Об этом, в частности, сообщают агентство Reuters и американский телеканал CNN.

Соответствующие данные обнародовал на пресс-конференции начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Как известно, накануне сторонники Трампа штурмовали Капитолий, чтобы помешать Конгрессу США подтвердить победу избранного президента страны Джо Байдена на выборах.

В результате штурма Конгресса погибла женщина. Она была среди ворвавшихся в здание Конгресса сторонников Трампа. Женщина скончалась в больнице в результате ранения в грудь.

Представитель полиции сообщил CNN, что дополнительные подробности о ее гибели появятся позже.

По словам Роберта Конти, во время беспорядков погибли еще три человека – женщина и двое мужчин. Начальник полиции не уточнил, каким образом погибли эти люди.

Конти также проинформировал о задержании не менее 52 человек. 47 из 52 арестов были связаны с нарушениями введенного вчера в срочном порядке комендантского часа. При этом 26 человек были задержаны на территории Капитолия.

Остальные были арестованы за ношение нелицензионного оружия или запрещенного огнестрельного оружия.

В ходе беспорядков 14 полицейских получили ранения, двое из них остаются в больнице.

Конти заявил, что в штаб-квартирах республиканского и демократического национальных комитетов были обнаружены две самодельные бомбы. Кроме того, на территории Капитолия из автомобиля изъяли винтовку и коктейли Молотова.

Согласно данным CNN, одно из самодельных взрывных устройств было обнаружено на земле возле стены штаб-квартиры Национального комитета Республиканской партии. Полицейские успешно деактивировали устройство.

В ФБР уже призвали общественность присылать фото, видео и другую информацию, которая могла бы помочь агентам идентифицировать людей, “активно подстрекающих к насилию”.

Что известно о погибшей во время штурма Капитолия?

Между тем другие американские СМИ уже идентифицировали женщину, которая погибла от огнестрельного ранения в грудь во время штурма Конгресса.

Сообщается, что это Эшли Бэббит, ветеран Военно-воздушных сил США из Сан-Диего.

Муж Бэббит подтвердил каналу FOX5 San Diego гибель жены.

По словам Аарона Бэббита, его жена была коренной жительницей Сан-Диего. Она в течение 14 лет служила в ВВС США. Погибшая поехала в Вашингтон, чтобы принять участие в протесте в среду, 6 января. Там она встретилась с друзьями.

Как заявил мужчина, погибшая была сторонницей Дональда Трампа.

“Она любила свою страну и делала то, что считала правильным, чтобы поддержать свою страну, объединившись с единомышленниками, которые также любят своего президента и свою страну”, – заявил муж погибшей.

По данным СМИ, семья владеет бизнесом по обслуживанию бассейнов в Сан-Диего. Муж Бэббит в Вашингтон не ездил.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, 6 января в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, которые отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направилась к Капитолию. Около 20:00 по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Конгресса пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере одна из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.