Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко обжаловали в суде бездеятельность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, поскольку Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на незаконный силовой захват ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.

“Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности обнаглевших следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют”, – написал Головань.

Он отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня. “Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суд”, – отметил адвокат.

“Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко”, – сообщил Головань.

Защитник объяснил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

“Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованы в результате незаконного обыска картины”, – добавил Головань.