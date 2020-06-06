Об этом сообщил адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.
“Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности обнаглевших следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют”, – написал Головань.
Он отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня. “Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суд”, – отметил адвокат.
“Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко”, – сообщил Головань.
Защитник объяснил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.
“Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованы в результате незаконного обыска картины”, – добавил Головань.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.