Шуфрич анонсировал экстренное заседание комитета ВР из-за обысков на «1+1»

Глава комитета по свободе слова, депутат от "Оппозиционной платформы - "За життя" Нестор Шуфрич анонсировал экстренное заседание комитета Верховной Рады по свободе слова.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ранее сообщалось, что глава комитета по свободе слова, депутат от “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич и нардепы от “Слуги народа” Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали поддержать телеканал “1+1” во время обысков СБУ.

Шуфрич заявил, что принял решение экстренно созвать заседание комитета по свободе слова завтра, 6 февраля, в 14:30. Он пригласит туда представителей СБУ и телеканала “1+1”.

“Мы будем анализировать алгоритм проведения следственных действий и их последствия и насколько это повлияло на работу журналистов. Поскольку есть предварительная информация, что сегодняшние действия СБУ повлияли на возможность предоставления и выхода в эфир контента, который готовила продакшн-студия. Все это завтра будет предметом изучения и обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова”, – заявил он.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.