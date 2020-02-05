Шуфрич анонсировал экстренное заседание комитета ВР из-за обысков на «1+1»

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Ранее сообщалось, что глава комитета по свободе слова, депутат от “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич и нардепы от “Слуги народа” Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали поддержать телеканал “1+1” во время обысков СБУ.
Шуфрич заявил, что принял решение экстренно созвать заседание комитета по свободе слова завтра, 6 февраля, в 14:30. Он пригласит туда представителей СБУ и телеканала “1+1”.
“Мы будем анализировать алгоритм проведения следственных действий и их последствия и насколько это повлияло на работу журналистов. Поскольку есть предварительная информация, что сегодняшние действия СБУ повлияли на возможность предоставления и выхода в эфир контента, который готовила продакшн-студия. Все это завтра будет предметом изучения и обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова”, – заявил он.
Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
Журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.
Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.
- “1+1” связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media.
- Однако в Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.