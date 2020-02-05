Глава комитета по свободе слова, депутат от “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич и нардепы от “Слуги народа” Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали поддержать телеканал "1+1" во время обысков СБУ.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Обыски начались около 18:00. Одновременно обыски проводятся в офисе канала “1+1” на Куреневской и в квартире журналиста Дениса Данько.

Сотрудники СБУ показали документ, разрешающий проводить следственные действия. По словам журналистов, их целью были накопители или записывающие устройства, с помощью которых, могла бы осуществляться прослушка либо “слив” разговора премьера с топ-чиновниками.

Шуфрич, Дубинский и Куницкий приехали поддержать “1+1” во время обысков.

“СБУ получила разрешение следственного судьи на обыски журналистов дома. Сотрудников, которые не имеют к этому (к прослушке Гончарука, – ред.) никакого отношения. Я не представляю себе журналистов “1+1”, как людей, которые способны записать премьер-министра у него в рабочем кабинете. Если глава СБУ считает журналистов “1+1″ такими, что представляют опасность, то я хочу увидеть эти доказательства”, – сказал Дубинский.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко, который также приехал в офис “1+1”, анонсировал экстренное заседание комитета Верховной Рады по свободе слова завтра, 6 февраля.