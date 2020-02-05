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Шуфрич, Дубинский и Куницкий приехали поддержать «1+1» во время обысков

Глава комитета по свободе слова, депутат от “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич и нардепы от “Слуги народа” Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали поддержать телеканал "1+1" во время обысков СБУ.

Среда, 5 февраля 2020, 20:57

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Обыски начались около 18:00. Одновременно обыски проводятся в офисе канала “1+1” на Куреневской и в квартире журналиста Дениса Данько.

Сотрудники СБУ показали документ, разрешающий проводить следственные действия. По словам журналистов, их целью были накопители или записывающие устройства, с помощью которых, могла бы осуществляться прослушка либо “слив” разговора премьера с топ-чиновниками.

Шуфрич, Дубинский и Куницкий приехали поддержать “1+1” во время обысков.

“СБУ получила разрешение следственного судьи на обыски журналистов дома. Сотрудников, которые не имеют к этому (к прослушке Гончарука, – ред.) никакого отношения. Я не представляю себе журналистов “1+1”, как людей, которые способны записать премьер-министра у него в рабочем кабинете. Если глава СБУ считает журналистов “1+1″ такими, что представляют опасность, то я хочу увидеть эти доказательства”, – сказал Дубинский.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко, который также приехал в офис “1+1”, анонсировал экстренное заседание комитета Верховной Рады по свободе слова завтра, 6 февраля.

Фото: #Буквы, Александр Кужельный

Ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях телеканала “1+1” в Киеве. Позже в спецслужбе подтвердили эту информацию, умолчав о причинах следственных действий. Сам Дубинский и журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводятся обыски, связали их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Напомним, указанные записи распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.

Теги: Куницкий, Дубинский, обыски, телеканал 1+1, Шуфрич

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