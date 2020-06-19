Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Виктор (Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины – ред.), я смотрю тебя… Убери хмылку со своего лица. Просто немедленно убери ее! 2,4 миллиарда долларов, 64 миллиарда гривен. Мы, народные депутаты, проголосовали и выделили вам для борьбы с COVID-19. Вы с декабря месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы украинцы знали – Беларусь протестировала 9% своего населения, Австралия -7%, Литва почти -14%, Италия – 8%, Испания -10%, Швейцария – 5%, ОАЭ – 26%, Великобритания – 11%, США – 7%, Россия -11%, а Украина – 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей. Люди сегодня хотят тестироваться, а вы им не даете. Сегодня по вашим протоколом, если человек заболел COVID-19, члены его семьи будут протестированы спустя 14 дней”, – заявил нардеп.

Шуфрич утверждает, что именно этот промежуток ему назвали в медучреждении. Так, нардеп заявил, что в случае позывного теста, его родным придется ждать две недели для проведения теста. Кроме того, по его словам, стоимость одного теста колеблется от 350 до 800 грн.

“Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди! Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике. Виктор, вы нам говорили о плато. Так, вот надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову надену”, – сказал Шуфрич.