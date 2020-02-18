Об этом она сказала в интервью LB.ua.

Она подтвердила, что ее кандидатуру рассматривали на замену министру развития громад и территорий Алене Бабак, но она отказалась.

Пояснила свое решение Шуляк такими словами: «Моих амбиций не было больше, чем моих знаний».

“Министерство регионального развития занимается не только строительством. Если в строительстве (могу без преувеличения сказать) я один из лучших специалистов, то в сферах децентрализации, регионального развития мне надо еще очень много учиться. Что если я не завершу реформу децентрализации? Что буду делать с регионами, где реформа идет медленно? Моего внутреннего ресурса не хватило бы на то, чтобы согласиться. Моих амбиций не было больше, чем моих знаний”, – сказала она.