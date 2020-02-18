Об этом она сказала в интервью LB.ua.
Она подтвердила, что ее кандидатуру рассматривали на замену министру развития громад и территорий Алене Бабак, но она отказалась.
Пояснила свое решение Шуляк такими словами: «Моих амбиций не было больше, чем моих знаний».
“Министерство регионального развития занимается не только строительством. Если в строительстве (могу без преувеличения сказать) я один из лучших специалистов, то в сферах децентрализации, регионального развития мне надо еще очень много учиться. Что если я не завершу реформу децентрализации? Что буду делать с регионами, где реформа идет медленно? Моего внутреннего ресурса не хватило бы на то, чтобы согласиться. Моих амбиций не было больше, чем моих знаний”, – сказала она.
- Верховная Рада Украины поддержала сегодня увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.
- Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Украины.
- Отставка министра развития регионов Алены Бабак связана с борьбой за контроль над Государственной архитекторно-строительной инспекцией. Об этом говорится в статье #Букв “Как при Зеленском на строительные схемы вернулись смотрящие Януковича”.