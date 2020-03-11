Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Елена Шуляк заявила о том, что решила покинуть занимаемую должность в связи со сменой состава Правительства.

Об этом она написала в Facebook на личной странице.

Политик написала, что честно поддерживала инициативы Правительства Алексея Гончарука, веря, что у них “большое будущее”.

“Признаюсь откровенно: “быстро переобуваться” не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый”, – написала она.

Шуляк считает, что новому Кабмину нужен человек по налаживанию коммуникаций, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел.

Она пояснила, что с Гончаруком работала задолго до назначения его главой Правительства, потому коммуникация была налажена и она сумела “быстро вникнуть во все дела”.

“Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права”, – резюмировала Шуляк.

15 ноября заместитель председателя фракции “Слуги народа” Елена Шуляк стала представителем Кабинета Министров в Верховной Раде.