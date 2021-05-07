Про це повідомляється в соціальних мережах гурту.
Треку хотіли надати нового звучання, додавши “мінімалізму та якісного біта”. І при цьому зберегти самобутність пісні.
Над реміксом із Dj NANA також працював аранжувальник Сергій Ранов під керівництвом саунд-продюсера Руслана Квінти.
Dj NANA пояснила, що їй подобається обраний гуртом Go_A етно-електро-фолк. Тому виникло бажання зробили щось разом.
“У роботі над треком для мене було важливо додати свій концепт, характер і звучання, зберігши стилістику гурта. Музика Go_A відображає нашу культуру і несе її у світ”, – розповіла діджейка.
У самому гурті відзначили “цікаве та незвичайне прочитання” реміксу.
Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.
“Євробачення” цього року має відбутися в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
Переглянути цей допис в Instagram
- Раніше український гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.
- “Євробачення-2021” відбудеться наживо у Роттердамі. Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.
- Влада Нідерландів затвердила кількість глядачів, які зможуть відвідати міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” в Роттердамі. Так, у конференц-центрі Rotterdam Ahoy зможуть розміститися до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.