Известный американский бодибилдер, актер, 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер возмутился из-за низкого уровня посещения кладбища в День ветеранов в США и провел параллель с количеством посетителей митингов действующего президента страны Дональда Трампа.

Соответствующие видеокомментарии он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

День ветеранов — национальный праздник в США, отмечаемый ежегодно 11 ноября. Он посвящен всем ныне живущим участникам боевых действий (ветеранам всех войн, в которых принимали участие США). Дата 11 ноября – не случайна: именно в этот день в 1918 году подписанием Компьенского перемирия завершилась Первая мировая война.

Шварценеггер 11 ноября посетил национальное кладбище в Лос-Анджелесее, где похоронены ветераны. В Instagram он опубликовал видео с кладбища, в котором поблагодарил всех тех, кто на фронте защищал США.

“Спасибо всем тем храбрым мужчинам и женщинам на фронте, которые делают эту страну величайшей страной в мире и самой свободной страной в мире… Потому что без них мы не были бы такой великой нацией”, – отметил Шварценеггер.

“Спасибо нашим ветеранам. Этот иммигрант всем вам обязан”, – подписал он свое видеообращение (подразумевается, что Шварценеггер родом из Австрии).

Впоследствии актер и политик опубликовал новое видеообращение, в котором выразил возмущение по поводу того, что очень мало людей пришло на кладбище почтить память ветеранов.

Шварценеггер подчеркнул, что “был расстроен”, увидев, что на кладбище, “где было похоронено почти 100 000 человек, ветеранов” пришли “всего около 20 человек”.

“Подумайте об этом. Я имею в виду, что 20 человек и почти 100 тысяч ветеранов, похороненных там”, – отметил он.

После этого Шварценеггер провел параллель с многолюдными предвыборными митингами действующего президента США Дональда Трампа.

“Но потом люди идут, около 20 тысяч человек идут на политический митинг, где кто-то обещает им “сделать Америку великой”. Но суть в том, что именно эти ветераны сделали Америку великой. Никто другой!” – отметил актер.

“Я надеюсь, что в следующем году, когда я вернусь на это кладбище, я увижу там 20 000 патриотичных людей. Я надеюсь увидеть вас там. Я считаю, что нам следует обсудить определение патриотизма. Давайте поговорим об этом”, – подытожил Шварценеггер

Посмотреть эту публикацию в Instagram We need to have a serious talk about patriotism. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 11 Ноя 2020 в 1:30 PST

Стоит отметить, что актер в последние годы не единожды критиковал Трампа. Так, в январе 2017 года Трамп и Шварценеггер устроили “войну” в Twitter на тему “у кого больше рейтинг”.

Шварценеггер также публично обращался к президенту США Трампу с “предложением” поменяться должностями, чтобы “люди снова могли спать спокойно”.

Кроме того, Шварценеггер отмечал, что Трамп выглядел “раскисшей макарониной” перед президентом России Владимиром Путиным.