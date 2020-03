Об этом сообщает издание TMZ.

По словам адвокатов бывшего губернатора американского штата Калифорния, у Promobot не было права использовать его образ.

В то же время в интервью российским СМИ представитель пресс-службы компании заявил, что в адрес Promobot никаких претензий от Арнольда Шварценеггера или его команды не поступало.

“Наши специалисты уже направили команде [Арнольда Шварценеггера] свое письмо. И сейчас мы находимся в процессе переговоров, чтобы выяснить, что это такое”, – подчеркнули россияне.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq

— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020