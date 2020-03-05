Об этом сообщает издание TMZ.
По словам адвокатов бывшего губернатора американского штата Калифорния, у Promobot не было права использовать его образ.
В то же время в интервью российским СМИ представитель пресс-службы компании заявил, что в адрес Promobot никаких претензий от Арнольда Шварценеггера или его команды не поступало.
“Наши специалисты уже направили команде [Арнольда Шварценеггера] свое письмо. И сейчас мы находимся в процессе переговоров, чтобы выяснить, что это такое”, – подчеркнули россияне.
.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq
— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020
Компания по производству человекоподобных роботов осенью прошлого года на выставке в Санкт-Петербурге представила робота-двойника знаменитого актера.
- Нефтегазовая компания из Норвегии Aker BP намерена использовать четвероногих роботов Boston Dynamics для повышения безопасности своих сотрудников.