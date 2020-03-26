Об этом он сообщил в своем Instagram.

Шварценеггер отметил, что не считает нужным “сидеть на диване и жаловаться на плохие вещи”, и призвал всех “внести свой вклад в улучшение ситуации” с COVID-19. С этой целью актер сделал пожертвование на сумму в $1 млн. Эти средства пойдут на нужды медиков.

“Это простой способ защитить наших настоящих героев боевиков на передовой в наших больницах, и я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов, и я надеюсь, что все из вас, кто сможет, поддержат этих героев”, — подчеркнул он.