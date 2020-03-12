В Швеции решили тестировать на китайский коронавирус только людей, которые находятся в группе риска, и уже госпитализированных.

Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

В стране переходят на новый принцип тестирования на коронавируса из-за резкого роста количества случаев инфицирования.

“Сейчас мы должны принять как факт то, что инфекция уже распространилась внутри страны и нам остается принять меры, чтобы минимизировать число инфицированных. Если вам 20 лет и вы человек без хронических заболеваний, вам нужно просто посидеть дома и переболеть. Даже если у вас есть симптомы коронавируса, тест вам делать не будут. Независимо от того, были вы в контакте с носителями коронавируса или нет”, – пояснил глава пресс-службы стокгольмского региона Эрик Берглунд.

При этом пожилых людей, у которых имеется подозрение на коронавирус, будут тестировать специальные бригады.

Данное решение было принято, потому что общее тестирование требовало слишком большой траты ресурсов.

“Здравоохранение должно защищать слабых”, – заявил чиновник.