Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.
В стране переходят на новый принцип тестирования на коронавируса из-за резкого роста количества случаев инфицирования.
“Сейчас мы должны принять как факт то, что инфекция уже распространилась внутри страны и нам остается принять меры, чтобы минимизировать число инфицированных. Если вам 20 лет и вы человек без хронических заболеваний, вам нужно просто посидеть дома и переболеть. Даже если у вас есть симптомы коронавируса, тест вам делать не будут. Независимо от того, были вы в контакте с носителями коронавируса или нет”, – пояснил глава пресс-службы стокгольмского региона Эрик Берглунд.
При этом пожилых людей, у которых имеется подозрение на коронавирус, будут тестировать специальные бригады.
Данное решение было принято, потому что общее тестирование требовало слишком большой траты ресурсов.
“Здравоохранение должно защищать слабых”, – заявил чиновник.
- 12 марта в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом — в Житомирской и Черновицкой областях. Ранее в Украине был зафиксирован лишь один случай COVID-19 у мужчины из Черновцов, сейчас его состояние удовлетворительное.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.