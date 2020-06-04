В Швеции приняли решение разрешить въезд в страну сезонным работникам уже с 8 июня.

Об этом сообщает пресс-служба шведского правительства.

Уточняется, что поправки к запрету о въезде иностранцев в страну, которые разрешают въезд сезонных работников, вступят в силу с 8 июня.

Отмечается, что в Швеции приняли такое решение, потому что сезонные работники критически важны для страны. При этом в государство пустят рабочих в сфере садоводства, лесоводства и сельского хозяйства.

Помимо того, в Швеции также сделают исключение для тех, кто имеет вид на жительство в стране и оказался разлучен с родственниками, проживающими в стране.