Власти Швеции заблокировали доступ к сетям 5G для местных компаний, использующих оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei и ZTE.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что решение о запрете принято перед аукционом на основные частоты 5G (3,5 ГГц), который пройдет в Швеции 10 ноября.

Объявляя об условиях аукционов спектра для двух ключевых диапазонов частот 5G, шведский орган почтовой связи и телекоммуникаций заявил, что новые установки и новая реализация центральных функций для использования радио в диапазонах частот не должны выполняться с продуктами поставщиков Huawei или ZTE.

Уже установленная инфраструктура Huawei и ZTE, которая может использоваться для обслуживания сетей 5G, должна быть выведена к началу 2025 года.