Об этом идет речь в материале русской службы ВВС.
После интервью эпидемиолога местной радиостанции, большинство СМИ мира написало о том, что Тегнелл якобы признал ошибку страны за отказ от карантина, вследствие чего умерло много граждан.
Рост смертности в течение нескольких последних дней в Швеции связали со словами эпидемиолога.
В интервью эпидемиолог сказал журналистам, что если бы у него в начале пандемии был тот опыт, и те знания о COVID-19, что сейчас, то, возможно, “кое-что можно было бы сделать иначе”. Но он не говорил о том, что извиняется за выбранный путь.
В разговоре с журналистами эпидемиолог признал, что в борьбе с коронавирусом страна уже потеряла много людей.
“Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те же знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир”, – заявил он.
При этом, он использовал аккуратные формулировки. К примеру, он сказал, что “есть потенциал улучшить принятые в Швеции меры”. Но он не уточнил, как именно стоило бы скорректировать стратегию, а через несколько часов заявил, что нынешний подход считает самым правильным для страны.
Эпидемиолог просил не воспринимать его предыдущее заявление (во время интервью, – ред.) как отказ от нынешней стратегии. Он считает, что еще слишком рано делать выводы о том, правы ли были страны, выступившие за жесткие ограничения.
“За последние три-четыре месяца мы поняли, что эта болезнь с большой вероятностью может начать снова распространяться”, – отметил он.
В Швеции, с населением более 10 млн человек, коронавирус выявлен у 40 тыс. Умерли от вируса 4,5 тыс. человек. В то же время, в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где был объявлен локдаун, намного меньше смертей. В Дании умерли 580 человек, в Норвегии — 237, в Финляндии — 321. В Швеции же только в среду от COVID-19 умерли 74 человека.
- Ранее сообщалось, что Швеция, в отличии от большинства стран мира, не стала закрывать школы из-за распространения коронавируса, но ввела несколько других ограничений. Эксперты в области здравоохранения считают это “огромным экспериментом“.