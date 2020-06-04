Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не извинился за стратегию страны в борьбе с коронавирусом COVID-19, а лишь говорил о полученном опыте.

Об этом идет речь в материале русской службы ВВС.

После интервью эпидемиолога местной радиостанции, большинство СМИ мира написало о том, что Тегнелл якобы признал ошибку страны за отказ от карантина, вследствие чего умерло много граждан.

Рост смертности в течение нескольких последних дней в Швеции связали со словами эпидемиолога.

В интервью эпидемиолог сказал журналистам, что если бы у него в начале пандемии был тот опыт, и те знания о COVID-19, что сейчас, то, возможно, “кое-что можно было бы сделать иначе”. Но он не говорил о том, что извиняется за выбранный путь.

В разговоре с журналистами эпидемиолог признал, что в борьбе с коронавирусом страна уже потеряла много людей.

“Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те же знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир”, – заявил он.

При этом, он использовал аккуратные формулировки. К примеру, он сказал, что “есть потенциал улучшить принятые в Швеции меры”. Но он не уточнил, как именно стоило бы скорректировать стратегию, а через несколько часов заявил, что нынешний подход считает самым правильным для страны.

Эпидемиолог просил не воспринимать его предыдущее заявление (во время интервью, – ред.) как отказ от нынешней стратегии. Он считает, что еще слишком рано делать выводы о том, правы ли были страны, выступившие за жесткие ограничения.

“За последние три-четыре месяца мы поняли, что эта болезнь с большой вероятностью может начать снова распространяться”, – отметил он.

В Швеции, с населением более 10 млн человек, коронавирус выявлен у 40 тыс. Умерли от вируса 4,5 тыс. человек. В то же время, в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где был объявлен локдаун, намного меньше смертей. В Дании умерли 580 человек, в Норвегии — 237, в Финляндии — 321. В Швеции же только в среду от COVID-19 умерли 74 человека.