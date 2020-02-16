Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

Об этом глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка написал в Twitter.

“Арман Дюплантис улучшает мировой рекорд по прыжкам с шестом до 6,18 м в Глазго! Отличный прыжок Мои искренние поздравления юному таланту и его родителям! Поднять планку!”

Так, 9 февраля на международном турнире в Торуне (Польша) Дюплантис преодолел планку на высоте 6 м 17 см, что стало новым мировым рекордом.

И теперь 15 февраля на соревнованиях в шотландском городе Глазго, 20-летний спортсмен побил свой же рекорд и прыгнул в высоту на 6,18 метров. Это на 1 сантиметр выше, чем предыдущий результат.

Стоит отметить, что длительное время мировой рекорд (6,15 м) принадлежал украинцу Сергею Бубке.

Ранее Бубка поздравил Дюплантиса с мировым рекордом: “Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям. Это здорово, что у нас в легкой атлетике есть такие таланты. Удачи! Давай еще выше”.