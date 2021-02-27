Об этом сообщает издание Le Parisien.

Для того, чтобы сорвать джекпот игроку было необходимо угадать числа: 6 – 12 – 22 – 29 – 33. Специалисты говорят, что шансы получить максимальный выигрыш оцениваются как 1 к 139 миллионам.

Предыдущий рекорд по сумме выигрыша в лотерее Euromillions установил француз. 11 декабря прошлого года он выиграл 200 млн евро.

Билеты EuroMillions продаются в девяти странах. С момента появления лотереи в 2004 году джекпот выигрывали 111 раз в Великобритании, 110 раз во Франции, 109 раз в Испании и 78 раз в Португалии.