Об этом сообщает агентство Reuters.
В частности, правительство предлагает предоставлять каждому гражданину пять бесплатных комплектов для самотестирования в месяц, как только появятся надежные тесты. В то же время все тесты в аптеках и тестовых центрах также будут бесплатными.
Компании и школьные учреждения обяжут проводить регулярные тестирования для обеспечения ранней диагностики и минимизации рисков новых заражений. Работники компаний, которые регулярно проводят тестирование, будут освобождены от карантинных требований.
По подсчетам правительства, схема бесплатного тестирования всего населения в этом году будет стоить 1 млрд франков (1,08 млрд долларов).
“Для того, чтобы быстро прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить, кто является источником заражения. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией”, – говорится в сообщении правительства.
Окончательное решение по предложению должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.
- Ранее в нидерландском городе Бовенкарспель недалеко от Амстердама прогремел взрыв возле центра тестирования на коронавирус. Местная полиция заявила, что взрыв, по всей видимости, был преднамеренным.