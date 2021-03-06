Правительство Швейцарии планирует обеспечить всех граждан бесплатными тестами на коронавирус. Это позволит быстрее ослабить карантин.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, правительство предлагает предоставлять каждому гражданину пять бесплатных комплектов для самотестирования в месяц, как только появятся надежные тесты. В то же время все тесты в аптеках и тестовых центрах также будут бесплатными.

Компании и школьные учреждения обяжут проводить регулярные тестирования для обеспечения ранней диагностики и минимизации рисков новых заражений. Работники компаний, которые регулярно проводят тестирование, будут освобождены от карантинных требований.

По подсчетам правительства, схема бесплатного тестирования всего населения в этом году будет стоить 1 млрд франков (1,08 млрд долларов).

“Для того, чтобы быстро прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить, кто является источником заражения. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией”, – говорится в сообщении правительства.

Окончательное решение по предложению должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.