В Швейцарии решили снять карантинные ограничения для работников секс-индустрии, при этом, занятия спортом остаются под запретом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Проституция законна в Швейцарии и может возобновиться с 6 июня, наряду с кинотеатрами, ночными клубами и общественными бассейнами.

Тем не менее, занятия спортом и занятия, связанные с “тесным и постоянным” физическим контактом, такие как дзюдо, бокс и борьба, будут по-прежнему запрещены в целях предотвращения распространения коронавируса.

Объявляя о новых мерах, министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет признал очевидное противоречие.

“В этом случае, безусловно, есть личные контакты, но возможность защиты кажется возможной. Я хорошо знаю причудливый аспект моего ответа. Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше”, – отметил он.