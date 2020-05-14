Границы Швейцарии с Францией, Германией и Австрией откроются 15 июня.

Об этом идет речь в материале европейского издания Brusseles Times.

О решении объявил федеральный советник Швейцарии Карин Келлер Саттер после заседания Федерального совета.

Решение было принято совместно с министрами внутренних дел трех стран.

Франция, Германия и Австрия в настоящее время имеют похожую эпидемиологическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что Австрия и Германия откроют общую границу.