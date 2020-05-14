Об этом идет речь в материале европейского издания Brusseles Times.
О решении объявил федеральный советник Швейцарии Карин Келлер Саттер после заседания Федерального совета.
Решение было принято совместно с министрами внутренних дел трех стран.
Франция, Германия и Австрия в настоящее время имеют похожую эпидемиологическую ситуацию.
Ранее сообщалось, что Австрия и Германия откроют общую границу.
- В Германии планируют открыть свои границы 15 июня.
- Страны Евросоюза уже начали постепенное смягчение мер карантина, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.