Об этом идет речь в материале европейского издания Brusseles Times.

О решении объявил федеральный советник Швейцарии Карин Келлер Саттер после заседания Федерального совета.

Решение было принято совместно с министрами внутренних дел трех стран.
Франция, Германия и Австрия в настоящее время имеют похожую эпидемиологическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что Австрия и Германия откроют общую границу.