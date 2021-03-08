Швейцарские избиратели 7 марта на референдуме поддержали запрет на закрытие лица в публичных местах. В СМИ этот закон назвали "запретом паранджи".

Об этом сообщает телеканал CNN.

Это означает, что закрывать тканью лицо будет запрещено во всех общедоступных местах, в том числе на улицах, в государственных учреждениях, в общественном транспорте, в ресторанах, магазинах.

За запрет проголосовало 51,21% избирателей, и большинство из 26 кантонов страны.

Единственное исключение – это места поклонения и другие священные места.

Также разрешается носить маски для лица, если они носятся по соображениям здоровья и безопасности, из-за погоды и в ситуациях, когда это считается “местным обычаем”, например, на карнавалах или ярмарках.

В правительственном документе отмечается, что никаких дополнительных исключений, например, для туристов, не будет.

Предложение, выдвинутое несколькими группами, включая правую Швейцарскую народную партию, не упоминает конкретно ислам, но широко упоминается в швейцарских СМИ как “запрет паранджи”.

Такая инициатива подверглась критике со стороны ряда швейцарских религиозных организаций, правозащитных и гражданских групп, а также федерального правительства. Швейцарский совет религий, который представляет все основные религиозные общины Швейцарии, осудил это предложение, подчеркнув, что право человека на свободу вероисповедания также защищает религиозные обычаи, такие как дресс-код.

Швейцарский федеральный совет, который выполняет функции федерального правительства страны, и швейцарский парламент также отвергли эту инициативу как слишком далеко идущую и посоветовали людям проголосовать против нее.

Эти два органа представили альтернативное предложение запрету, согласно которому человек обязан будет снять маску или любую защитную ткань с лица, если этого потребует полиция или другое должностное лицо с целью идентификации.

Согласно новой книге Андреаса Тунгера-Занетти, исследователя из Люцернского университета, который изучает ислам в Швейцарии с 2007 года, в стране практически никто не носит паранджу, а количество людей, носящих никаб, ограничено тремя десятками человек.

Стоит отметить, что 12 лет назад состоялся еще один референдум – он объявил строительство минаретов в стране вне закона. Тогда результаты голосования были раскритикованы Amnesty International как “антимусульманские”.

Запреты, частичные запреты и региональные запреты на закрытие лица уже действуют в нескольких европейских странах, включая Францию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Данию. Франция была первой, кто запретил ношение паранджи и никаба в общественных местах в 2011 году.

В 2018 году Комитет ООН по правам человека заявил, что запрет нарушает права мусульманских женщин.