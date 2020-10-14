Швейцария включила в санкционный список 40 белорусских чиновников. Такое решение предполагает блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Об этом сообщили Госсекретариате Швейцарии по экономическим вопросам.

“12 октября 2020 года Федеральный департамент экономики внес изменения в список лиц в приложении к постановлению о мерах в отношении Беларуси. В список добавлено 40 человек. Меры вступают в силу в 18:00 13 октября 2020 года”, – говорится в сообщении.

По сообщениям белорусских СМИ, в список, частности, попали глава МВД Беларуси Юрий Караев и его заместители, экс-руководитель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик и его заместители, бывший генпрокурор Александр Канюк, глава Центризбиркома Лидия Ярмошина и другие представители ЦИК.