Власти Швейцарии ввели санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и ряда белорусских должностных лиц.

Об этом проинформировали в пресс-службе Федерального совета Швейцарии.

У лиц, попавших в санкционный список, будут заморожены активы в Швейцарии. Кроме того им запрещен въезд в страну.

“Финансовые санкции и запрет на въезд будут введены в отношении 15 лиц, в том числе президента Александра Лукашенко”, – говорится в сообщении.

Новые меры вступили в силу с 18:00 11 декабря.

Помимо Александра Лукашенко, под действие санкций попал его сын Виктор (занимает пост помощника своего отца по национальной безопасности).

Кроме того, в санкционный список включены: глава администрации президента Игорь Сергеенко; глава КГБ Иван Тертель; пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт; руководитель управления МВД Роман Мельник, глава Конституционного суда Петр Миклашевич; глава Следственного комитета Иван Носкевич; глава Государственного комитета судебной экспертизы Алексей Волков; заместитель министра информации Игорь Бузовский, командир подразделения “Альфа” Сергей Зубков и другие.

Отмечается, что эти 15 человек “несут ответственность за применение насилия и произвольные аресты после спорных выборов в Беларуси”.

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Тогда Совет ЕС внес в санкционный список 15 представителей белорусских властей, в том числе Лукашенко и его сына.

Федеральный совет Швейцарии также наложил эмбарго на поставку вооружения в Беларусь (поскольку оно может использоваться для “внутренних репрессий”).

Таким образом швейцарские власти отреагировали на “продолжающиеся репрессии в отношении гражданского общества и оппозиции в Беларуси”.