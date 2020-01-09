Швейцарский федеральный суд обязал Россию заплатить около 80 млн долл. компенсации 12 украинским фирмам, имущество которых "конфисковали" после аннексии Крыма.

Об этом сообщает швейцарское издание Swiss.info.

Уточняется, что в двух решениях судом были отклонены апелляции России на те решения, которые ранее уже были вынесены в Женевском суде.

Отмечается, что в российской апелляции утверждалось, что женевский орган не подходит для того, чтобы выносить по этому делу решения, поскольку таким решением этого суда фактически определяется статус Крыма.

При этом сообщается, что представители пострадавших в результате аннексии украинских фирм заявили, что аргумент россиян о том, что фирмы должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Украиной и Россией 1998 года, в данном случае неприменим.

Как сообщили в Федеральном суде Швейцарии, компетенция женевских судей под сомнение не ставится.