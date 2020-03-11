Быстрые тест-системы на коронавирус дома использовать нельзя, – КГГА

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает корреспондент #Букв.
“Это тест-системы не для частного использования. Это тест-система для использования в условиях больницы. Она может быть в аптеках, но она используется исключительно в лечебных учреждениях. Потому что это вопрос с забором крови. Чтобы у нас не получилось так, что мы тестируемся дома от коронавируса, а на утро оказываемся зараженными гепатитом или туберкулезом. Это вопрос исключительно к больничным учреждениям”, – подчеркнул он.
По словам Поворозника, быстрые тесты будут бесплатными и рецепты на них выписывать не будут.
“Какие рецепты в больницах? Если в больницу попадает больной, соответствующим образом принимаются все меры для того, чтобы поставить ему диагноз быстро. Эти тесты дадут возможность в течение 30 минут установить диагноз”, – добавил он.
Первый заместитель председателя КГГА также отметил, что специальных лекарств от Covid-2019 нет. По его словам, вирус лечат противовирусными препаратами.
Кроме того, он сообщил, что сейчас в столице подготовлены семь больниц, среди которых две взрослых, две детских и один роддом. Закупленные за городские деньги тест-системы передадут в вышеназванные учреждения.
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