Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайцам с просьбой быть умеренными в еде и экономить продовольствие.

Об этом сообщает агентство “Синьхуа”.

По его словам, пандемия COVID-19 показала, что риск дефицита продовольствия остается актуальным, поэтому вопрос экономии еды нужно воспринимать всерьез.

Глава КНР отметил, что расточительное поведение граждан Китая в этом вопросе “ужасает и огорчает”.

“Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия”, – сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР считает, что государство должно проводить последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренности в еде и сделать ее почетной, а расточительство – постыдным.