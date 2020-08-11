Об этом сообщает агентство “Синьхуа”.
По его словам, пандемия COVID-19 показала, что риск дефицита продовольствия остается актуальным, поэтому вопрос экономии еды нужно воспринимать всерьез.
Глава КНР отметил, что расточительное поведение граждан Китая в этом вопросе “ужасает и огорчает”.
“Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия”, – сказал Си Цзиньпин.
Лидер КНР считает, что государство должно проводить последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренности в еде и сделать ее почетной, а расточительство – постыдным.
- Ранее сообщалось, что стоимость вакцины от COVID-19, при условии обеспечения всего населения Земли, потребует инвестиций в сумме более 100 миллиардов американских долларов.