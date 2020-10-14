Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал военных сосредоточить свои умы и энергию на подготовке к войне.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Xinhua.

К какой именно войне нужно готовиться он не уточнил.

Такое заявление лидер КНР сделал во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си.

“Мы должны опираться на нынешнюю ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты”, – подчеркнул лидер Китая.

Стоит отметить, что обращение к армии Си Цзиньпин сделал после того, как Соединенне Штаты создали антикитайскую коалицию и пересмотрели политику в отношении Китая со времен президента Ричарда Никсона.