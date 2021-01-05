С 8 по 24 января Кабмин вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Они будут действовать на всей территории Украины. На этот промежуток времени некоторые сферы деятельности изменят свой формат и график работы.

В пресс-службе КГГА рассказали, как будут работать учреждения в Киеве.

Торговля и общественное питание

Запрещается:

работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);

работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами);

работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Разрешается:

работа магазинов, более 60% площади которых предназначено для торговли пищевыми продуктами и разрешенной группой товаров.

Бытовое обслуживание

Запрещается:

принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения.

Разрешается:

работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;

медицинская и ветеринарная практика;

деятельность АЗС (без зон питания);

техобслуживание и ремонт транспортных средств;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Культура, досуг, спорт

Запрещается:

проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);

деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию ​​в 1,5 м;

работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);

концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т.д.

Разрешается:

проведения официальных спортивных мероприятий без зрителей.

Образование

Запрещается:

посещение учебных заведений.

Разрешается:

дистанционное обучение школ и вузов с 11 января;

функционирование детских садов.

Транспорт

Общественный транспорт будет работать, но перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. Интервал движения общественного транспорта может быть изменен. Также в КГГА сообщили о возможных ограничениях на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.

Государственные учреждения и структуры

Отмечается, что государственные учреждения рекомендовано перевести на дистанционную работу. ЦНАПы будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.

В общественных местах и ​​транспорте запрещено находиться без защитных масок. На улицах необходимо находиться с документами, удостоверяющими личность. Самовольное оставление места самоизоляции и обсервации также запрещено.