В пресс-службе КГГА рассказали, как будут работать учреждения в Киеве.
Торговля и общественное питание
Запрещается:
- работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);
- работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами);
- работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);
- работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Разрешается:
- работа магазинов, более 60% площади которых предназначено для торговли пищевыми продуктами и разрешенной группой товаров.
Бытовое обслуживание
Запрещается:
- принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения.
Разрешается:
- работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;
- медицинская и ветеринарная практика;
- деятельность АЗС (без зон питания);
- техобслуживание и ремонт транспортных средств;
- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Культура, досуг, спорт
Запрещается:
- проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);
- деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию в 1,5 м;
- работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);
- концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т.д.
Разрешается:
- проведения официальных спортивных мероприятий без зрителей.
Образование
Запрещается:
- посещение учебных заведений.
Разрешается:
- дистанционное обучение школ и вузов с 11 января;
- функционирование детских садов.
Транспорт
Общественный транспорт будет работать, но перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. Интервал движения общественного транспорта может быть изменен. Также в КГГА сообщили о возможных ограничениях на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.
Государственные учреждения и структуры
Отмечается, что государственные учреждения рекомендовано перевести на дистанционную работу. ЦНАПы будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.
В общественных местах и транспорте запрещено находиться без защитных масок. На улицах необходимо находиться с документами, удостоверяющими личность. Самовольное оставление места самоизоляции и обсервации также запрещено.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- 4 декабря представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.