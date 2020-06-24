Сийярто о правах венгров: с прежним руководством Украины говорить было невозможно

Об этом он заявил в интервью российскому изданию “Известия” во время визита в Москву.
Так, на вопрос журналиста, есть ли движения в переговорах с украинским правительством относительно языкового вопроса, Петер Сийярто отметил следующее: “С прежним руководством Украины вести диалог было просто невозможно, с нынешними властями это проще, есть положительные жесты. Я действительно верю или хочу верить, что с их стороны есть добрая воля и заинтересованность разрешить этот вопрос, аналогичная воля есть и у нас. Надеюсь, где-нибудь эти две воли сойдутся”, – отметил Сийярто.
По его словам, границы Венгрии и границы проживания нации не совпадают.
“Венгры живут на территории Украины, в так называемой Закарпатской области. И мы, конечно же, настаиваем на соблюдении их прав, особенно когда речь идет об их праве на родной язык”, – отметил Сийярто.
Глава МИД Венгрии напомнил, что ранее закарпатские венгры могли использовать родную речь в школе, СМИ, в вузах, при обращении в госорганы и так далее. Сейчас задача Будапешта состоит в том, чтобы вернуть утраченные права и улучшить положение венгерского сообщества в Украине.
У Сийярто на 25 июня запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, где будет продолжен диалог по решению языковой проблемы.
Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.
В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии по украинскому языковому закона не должна быть препятствием в сотрудничестве Альянса с Украиной.
- В марте 2020 глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседания Совета НАТО-Украина до решения спора из-за украинского закона об образовании.