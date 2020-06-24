Сийярто о правах венгров: с прежним руководством Украины говорить было невозможно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что с нынешним правительством Украины больше возможности договориться о правах венгров Закарпатья, чем с предыдущей властью.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию “Известия” во время визита в Москву.

Так, на вопрос журналиста, есть ли движения в переговорах с украинским правительством относительно языкового вопроса, Петер Сийярто отметил следующее: “С прежним руководством Украины вести диалог было просто невозможно, с нынешними властями это проще, есть положительные жесты. Я действительно верю или хочу верить, что с их стороны есть добрая воля и заинтересованность разрешить этот вопрос, аналогичная воля есть и у нас. Надеюсь, где-нибудь эти две воли сойдутся”, – отметил Сийярто.

По его словам, границы Венгрии и границы проживания нации не совпадают.

“Венгры живут на территории Украины, в так называемой Закарпатской области. И мы, конечно же, настаиваем на соблюдении их прав, особенно когда речь идет об их праве на родной язык”, – отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии напомнил, что ранее закарпатские венгры могли использовать родную речь в школе, СМИ, в вузах, при обращении в госорганы и так далее. Сейчас задача Будапешта состоит в том, чтобы вернуть утраченные права и улучшить положение венгерского сообщества в Украине.

У Сийярто на 25 июня запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, где будет продолжен диалог по решению языковой проблемы.