Сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой - это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе.

Об этом #Буквам рассказал экономист Алексей Кущ.

“Взять для примера наших трудовых мигрантов – их заработки составляют, примерно, 10 млрд долларов в год. Гривна укрепилась на 20 % и 5 % – потребительская инфляция. Это означает, что из тех 10 млрд, которые они перевели своим семьям в Украину, 2,5 млрд долларов потеряны из-за укрепления гривны и инфляции. Это огромный ресурс, который экономика потеряла за год. А если добавить сюда 5 млрд долларов кредита МВФ. Вот половину кредита МВФ мы просто выпустим в воздух из-за этой антиэкономической политики”, – отметил Алексей Кущ.

По его словам, в нынешних экономических условиях те люди, которые радуются укреплению курса гривны, уже завтра могут плакать, потому что потеряют часть зарплаты, а бюджетникам, например, сократят какие выплаты.