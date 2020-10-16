Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.
“17 октября в большинстве областей дожди, днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом)”, – отмечается в сообщении.
Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью составит 5-10°, днем 9-14°.
В Карпатах на протяжении суток температура составит 0-5° тепла.
На остальной территории Украины ночью столбики термометров поднимутся до 10-15°, днем до 15-20°, на юге и востоке до 24°.
Как проинформировали в Киевской городской госадминистрации, 17 октября в столице ожидаются сильный дождь и порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
В связи с этим в КМДА советуют:
• в случае, если сильный дождь застал на улице, по возможности обходить большие деревья;
• не стоит парковать рядом с большими деревьями автотранспорт;
• если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость (езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление).
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