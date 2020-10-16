В субботу, 17 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди и порывы ветра.

Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.

“17 октября в большинстве областей дожди, днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом)”, – отмечается в сообщении.

Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью составит 5-10°, днем 9-14°.

В Карпатах на протяжении суток температура составит 0-5° тепла.

На остальной территории Украины ночью столбики термометров поднимутся до 10-15°, днем до 15-20°, на юге и востоке до 24°.

Как проинформировали в Киевской городской госадминистрации, 17 октября в столице ожидаются сильный дождь и порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В связи с этим в КМДА советуют:

• в случае, если сильный дождь застал на улице, по возможности обходить большие деревья;

• не стоит парковать рядом с большими деревьями автотранспорт;

• если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость (езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление).