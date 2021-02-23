Под Офисом президента на Банковой в Киеве проходит масштабная акция в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко. Силовики блокируют доступ митингующих к ОПУ, а активисты требуют встречи с президентом.

Об этом сообщают корреспонденты #Букв.

Сегодня на улице Банковой возле Офиса президента — многосотенная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы ведут онлайновую трансляцию с митинга.

Накануне начала акции, запланированного на 20:00, к месту ее проведения стали стягивать силовиков. Они выстроились в два кордона, один из них — непосредственно под Офисом президента.

Многосотенная толпа митингующих сначала требовала от правоохранителей пропустить их в здание Офиса президента, а затем — начала прорываться через кордон. Однако силовикам удается оттеснять протестующих все дальше и дальше от здания.

Протестующие скандировали “Слуга выходи — народ пришел”, требуя встречи с президентом Владимиром Зеленским, однако никто не вышел.

Начались столкновения: протестующие забросали полицейских файерами и петардами.

Корреспонденту #Букв удалось заснять, как полицейские пытались помешать этому и произошла стычка с зажженным файером в руках.

Также корреспондент зафиксировал, как протестующие начали применять силу против полицейского. Однако другие участники акции начали призывать не трогать правоохранителя.

Во время столкновений правоохранители применяли против протестующих газ:

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.